Su horpus de unu pitzoccu de 41 annos, Mario Sedda, l’ant buscau eris in su sartu de Portu Tùrre.

L’at buscau un’ommine a passizu, at abbisau sos Carabines hi sunt derettu interbennios.

Su mortu est de Portu Tùrre, unu pitzoccu male assortau hi biviat in sa miseria.

Mancari ch’esset mortu dae paritzas dies, su medicu legale, at fattu ishire hi Mario Sedda, non est mortu po manu de attera zente,

Sos Carabineris sunt triballande po iscobiasre de itte est mortu.

