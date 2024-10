Lunis, in sa Procura de Hasteddu, ant a accabare de inter sas pessones hi ishint hantu est sutzessu in su pranzu de Sardara, hi at pesau abbolottu in totu sa Sardinna.

Su presidente de sa Regione, Christian Solinas, depet detzider itte provedimentos at a deper pihare hontra ‘ e hussas pessones hi triballant in Regione e hi urint presentes in su pranzu.

S’articulu 50, de sa leze 31 de su 1998 nat: “ si depent pihare provedimentos intro e sas 10 dies dae hando est sutzessa sa faina”.

Husta hosa l’ant discuttia zobia holà in su Hussizu Regionale, si non si rispettat sa leze, bi est su rischiu de che poder bohare sos Direttores Generales de sos Assessoraos, o de atteros entes, ma po un’annu podent sighire a pihare s’istipendiu.

Su presidente, poder bintzas seperare de abbarrare in s’isettu hi hustas pessones interessàs si dimittant.

Totus d’ishint hi a su pranzu est andau, su Rapresentante de Solinas, Mauro Esu, ma po issu sas hosas hambiant, poite tenet unu postu de triballu attu hin sa fidutzia, duncas non tenet vinculos de sigher peruna leze Regionale.

Dae su hi s’est benniu a hishire dae Villa Devoto, su Presidente, non cheret hi abbarent triballande po sas Istitutziones Regionales, sas pessones hi non rispettant sas regulas, mascamente in custu mamentu de pandemia.

In su Hussizu Regionale, sos partzidos ribales, sunt anmanandesi a li pedire a su Guvernadore, de pihare provvidimentos hantu prima.

