In Sardinna po sas dies de Pasha, at a hambiare su tempus.

No ammus a tenner prus hussas bellas dies de halore, ma ant a halare sas temperaduras e in paritzas zonas de s’isola at a progher.

Su temps bonu d’at ispatziu a sas dies frittorosas, at a progher a lenu, su prus in sos tretos de sa Gaddura, in sos montes prus artos at a halare abba e froha, mascamente Sapadu notte, arbeshende a Duminiha.

Sa die ‘e Pasha, in sa zona ‘e bassu de Sardinna est suzettu hi potzat progher, Lunis at a esser una die prus soliana, ma a merie at a torrare sa neula.

Su bentu ‘e sole at a surbare in sas hostas marinas, imbetzes po Pasha e po Pashihedda in sa zona e susu de Sardinna.

Sas temperaduras ant a halare unu pahu, in su centru ‘e s’Isula ammus a tenner dae sos 12 a sos 14 grados, in sa zona ‘e bassu dae sos 15 a sos 18.

Martis ant a sigher a halare sas temperaduras, in Ozastra non ant hartiare supra ‘e sos 10 grados.

Totu hustu est istettiu hontau dae su Meterologo de su Network de Sardinna, Alessandro Gallo.

