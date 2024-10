Deris, su 16 de Sant'Andria, s’unidade de progettu pro debellare sa peste suina in Sardigna est intervennida in Ozastra pro bocchire 181 porcos chi, a cantu narat s'Udp, fint iscappados e no s'ischiat de chie fint ca no sunt resultados registrados in s'anagrafe suina e pro custu motivu no aiant mai fattu cuntrollos sanitarios.

In particulare, 112 porcos los ant bocchidos in sas campagnas de Talana, in su de Fundales, e 69 in Villagrande Strisaili, in su de Sa Pedrarba.

S'operascione est istada coordinada dae s'Udp in collaborascione chin sa Prefettura e sa Questura de Nuoro. Sunt intervennidas finas sas isquadras de sos veterinarios e de sos ausiliarios de s’ATS, sos veterinarios de s'Istitutu zooprofilatticu isperimentale, su Corpus forestale e de Vigilantzia ambientale e sos de s'Agentzia Forestas.

Su pianu pro debellare sa peste suina, chi est arrivida in s'Isula in su 1978, est istadu istudiadu dae sa Giunta Pigliaru pro liberare sa pastoritzia e s'economia sarda dae custu problema mannu.