Operatzione noa de sa giustiscia contra sa pesta suina a s'alveschida de oe in Barbaza. Sas biddas sunt sas mantessi de semper: Desulu e Orgosolo.

In sas campagnas de inie, dae chitto, s'isquadra imbiada dae sa Regione at mortu chin s'ajudu de sa Prefettura e de sa Questura de Nuoro maicantos porcos chi no fint rezistrados e resultaiant chena padronu e chena cuntrollos sanitarios. Si nde sunt occupados sos omines de sa Forestale, sos veterinarios, sos de s'Ats, de Forestas e de s'Istitutu zooprofilatticu isperimentale. Custu fattu no est piaghidu a sos pastores de sas biddas chi poi de s'operatzione de s'8 de custu mese ant protestadu torrende a bidere sas campagna issoro occupadas.

"Comente est già capitadu sas atteras bias – ant contadu a La Nuova Sardegna – custu manzanu puru nos c'ant muntesu a largu dae sa robba nostra e no nos la amus pottida abbaidare. In Desulu sa giustiscia at frimmadu tottu sos pastores chi trabagliant in Girgini. No si cumprendet inue cherent arrivire. Fattende bai sos porcos no los ana a eliminare, s'unica est chi faeddent chin nois. Lu namus dae meda ma no nos cherent ascultare".

In Orgosolo puru, sa zona inue est pigada sa giustiscia, est sa mantessi de sempre: Montes. In sos cuntrollos de sas dies passadas in Orgosolo e Desulu sos animales cundidos dae sa pesta sunt resultados su 75%. In Biddamanna Strisaili, imbetzes, sos porcos cundidos fint su 100%.

"Toccat de intervennere chena timire – at nadu su direttore de s'Istitudu zooprofilatticu isperimentale, Alberto Laddomada –. Toccat de frimmare sa pesta suina chi est cundende porcos e porcrabos in Sardigna. Sa situatzione in s'Isula nostra est menzorada in sos ultimos duos annos gratzias a sos cuntrollos sanitarios. Ma si no si sanat in tottu sa situatzione sa pesta podet torrare a si diffundere a totta sa Sardigna finas inue est istada debellada. Sos pastores in regula, chi sunt sos pius, sunt sos primos a isperare chi sa pesta benzat eliminada in tottu".