Sapadu merie, a pustis hi ant ashurtau totu s’istoria dae sos interessaos, sos Carabineris de Paùli, ant denuntziau, po violentzias pribàs, lassandelu po hommo in libertade, un’ommine de 50 annos de Cuartu Sant’Alèni, est unu tennicu de laboratoriu.

S’ommine, a s’accabbu de una briga, in sa domo in Paùli, in uve istat hin atteras pessones, at, innantis menetzau e a pustis agorrau in intros de un ‘istantzia, serrandela a crais, un’ommine prus zobanu de issu de 9 annos, hi istat paris hin issu.

S’ommine secuestrau est istettiu sarbau dae un’attera pessone hi istat in sa domo.

Sos Carabines sunt in criha de iscobiare hommente mai siat sutzessa sa briga e de hie sunt sas curpas.

