Est partida in su situ internet change.org sa petissione pro intutulare sa Istrada Istadale 131 bis a Gratzia Deledda. 

Manuela Milia e Federico Pascucci. chi ant appidu sa pensada, iscrient: "Sas operas de Gratzia Deledda sunt legidas e pretziadas in tottu su mundu. Intitulamus s'istrada 131 bis a su primu premiu Nobel femina de Italia pro cantu riguardat sa Litteradura, chi at ambientadu guasi tottu sas operas suas in Sardigna valorizende sa cultura e sas traditziones".

"Li devimus torrare gratzias pro sa passione chi at appidu pro sa terra nostra dedichendeli una de sas istradas pritzipales de s'Isula e diffundimus sos liberos suos e sos protagonistas de sas operas suas in una serie de cartellones de ponnere in s'istrada de modu chi chie bi passat si potat incuriosire e cumprendere e cumpartire s'amore sou pro s'Isula".

Sa istrada 131 bis est longa 37 km, partit dae Turalva dae sa Istrada Istadale 131 e, poi de essere passada in sas biddas de Tiesi e de Ittiri, finit in su territoriu de Uri inue si innestada a sa Istrada Istadale 127 bis.