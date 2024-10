Una bella pessada de che aher intrare sos pitzinnos in su mundu de su jazz, ahendelis iscobiare sas milli sonoridades hi su jazz tenet.

Una pessada hi ant tentu su musicista Sardu, Paolo fresu e sa violinista, Sonia Peana, sortios in sa vida e in su triballu.

Unu progettu hi ant hertziu muttire, “Time to Campus”, est sa novidade de su festival “Time in Jazz”, arribau a su ‘e 34 annos de attividade.

Ant a faher 2 hidas de triballos, pessande a sos prus zovanos, dae sos 8 a sos 11 annos, laboratorios de musica po lis aher humprender hommente moere sos primos passos in custu tipu ‘e musica, ant a faher ziros in su monte, ant a faher laboratorios po leghere e imparare a iscriere hontos, semper argumentande su jazz.

Duos campos jazz in istiu in Berchidda, sunt sos unicos in totu s’Italia, dae su 5 a su 9 de tribulas, dae su 12 a su 16, dae sas 9 a sas 6 de merie, dae su lunis a su chenapra, totu de badas po sos 21 pitzinnos hi podent aher su cursu.

Paritzas pessones honnotas in su mundu de sa musica ant a sighire hustos cursos, unu est Ambrogio Sparagna, non tenet bisonzu hi benzat presentau, est unu de sos prus mannos sonadores de sa musica traditzionale, b’est Alien Dee, Paolo Fresu e Sonia Peana.

At histionau paolo Fresu e at ispiegau poite husta pessada de aher unu campu jazz po sos zovaneddos: “ su ‘e pessare a sos pitzinnos, est poite dae minores depent cumintzare a honnoshere sas culturas hi tenimus, po crihare de aher nashire una zoventude hi non atzat morrere su hi est istettiu attu in totus hustos annos holaos”.

Est interbennia in videocunferentzia bintzas sa Ministra de sa Familia e de sas Pari Opportunidades, Elena Bonetti: “hustu progettu, est istettu finantziau dae su dipartimentu de sas politicas de sas familias, sighinde unu bandu “EduCare”, hi heret azudare sos prus zovanos”.

“Time to Campus”, aperit s’istajone de s’istiu po sos pitzinnos, hi po paritzu tempus si sunt bidos privaos de sa propria vida, a pustis at a sighire hin “Time to Childen”, arresonos hin sas pessones mannas in “Sa radio de minores e mannos” e a pustis ant a faher sa missa trasmittia dae sa radio de sa cresia e laboratorios po familias e antzianos , “sos mannos”. Hustu est hantu nos at nau Sonia Peana.

