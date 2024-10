Esta manna in Ovodda po tzia Gratzia Vacca, eris at tohau unu

seculu de vida, est sana, arzilla e luhida hommente una zovanedda.

Est nashia in Ovodda su 26 de frearzu de su 1921, at holau una vida trancuilla e serena paris hin su maridu hi est benniu a mancare carchi annu ahede.

Tzia Gratzia nos at nau: “ appo holau sa vida semper prehande a Deus, issu m’at azudau e m’at mantesu semper sana.

Non potzo esser meda huntenta in custa die de esta poite mi ch’est mortu carchi nepode, ma de ammentos nde tenzo paritzos e m’intendo bene assortà, mi atzo totu a sa sola”.

Tzia Gratzia istat a sa sola, si holat sa die pompiandesi sa televisione, su prus missas o atteros programas religiosos, ahet intrare a domo sua pahos parentes, po more de husta pandemia.

Sighinde su hontu de sa vida sua at nau: “ appo vidu sas gherras, appo honnotu sa carestia, so creshia in d’una familia hi at sempe triballau in su monte, e nos semmus hampaos bene. Hommo m’est tohau de honnosher su Covid, est perihulosu, mascamente po sas pessones antzianas he a mene, tra pahas dies mi ahent su vacinu, non bio s’ora”.

Una emmina orte e isperanzosa, at sempe holau e affrontau sas penas hi sa vida medas bortas d’at, prehat meda po sos zovanos hi totus potzant buscare su triballu, e hi totus sient sanos e prehat hi husta pesta accabet derettu.

