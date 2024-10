Est dae carchi die, in Facebook, Instagram e in WhatsApp hi sunis histionande de Ovodda.

Totu est sutzessu gratzias a unu personagiu Italianu meda famosu e honnotu, Giucas Casella, hi in custu mamentu est partecipande a sa trasmissine “Grande Fratello”.

Giucas at histionau de s’amistade hi tenede hin medas Sardos, de sa Sardinna e su prus, at histionau de sos amihos hi tenede in Ovodda, ma at bintzas tzittau unu ditzu hi totus sos Sardos narant hando benidi numenà sa bidda Ovoddesa.

Sos atteros hi sunt paris hin Giucas in intros de sa domo non ant humpresu sas paragulas hi issu at nau e dae hussu mamentu in sos social est cumintzau s’abolottu po hustu ditzu.

Sos Ovoddesos, hi sunt zente ospitale e meda alligra, si sunt ahattaos in pahas oras in mesu a hustu abolottu, numenaos dae totu sa Sardinna.

Ammus hertziu dimandare a su Sindihu de sa bidda, Ilenia Vacca, hi est in carriga hommente Sindihu dae pahas hidas e nos at nau:

“Giucas este de domo in bidda e l’arrezzimosso sempere un meda piaghere. Essende issu, liau a sa bidda nostra este istettiu naturale a bo^are, puru i sa televisione nazionale, sa rima i in Sardigna nana de Ovodda; este ^ommente ^ando nana “Torino Milano son belle città, si mangia, si beve, l’amore si fa”.

Nois in Ovodda, semmus istettiosso sos primmosso ^i no d’ammosso errissia e no s’ada ispantau ^i in tottu s’isola, grazie a internet, sunis tres diesse ^i no istionana de atteru. Bidu a ^usta ^ossa no sa hattu meda pubblicidade, bos ammentammosso i su 13 e 14 de Sant’Andria b’este Cortes Apertas, duncassa bos’ispettammosso po ^onnossere sa bidda nostra”.

Ammus bintzas hertziu dimandare a Giuliano Marongiu, meda amihu de Giucas Casella, unu sou pessamentu de husta histione.

“Nois Ovodessos semmus zente divertia e de humpanzia, semmus sempe abbarraos a s’ischerziu hando sa zente nos ahet sa rima hi Giucas at nau in Televisione, po medas pessones na hi fudi una hosa hi non si dopiat narrere, po nois Ovodessos himbetzes est istettiu unu mamentu de irrisu e divertimentu, puite in Ovodda nos d’ishimmus divertire ma semper rispettande s’atteru. Semmus pessones divertias ma bintas triballadores mannos e pessones serias, affestamus merhulis de lessia, una esta hentza misuras ma sempe hin rispettu. Affestamus Cortes Apertas e d’ishimus ammaniare una esta po totus sos istranzos hi sepperana sa bidda nostra, si po casu Giucas ch’est in foras de sa domo hando tenimus Cortes in bidda, ada esere de sehuru in Ovodda ahende esta hin nois”.