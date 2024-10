At hompudau sos elencos hi cada die arribant dae s’ATS, po sinzalare sos positivos a su Covid, e su Sindihu de Ossi, Pascale Lobinu, s’est abizau de una hosa meda istrana.

Dae sos elencos at letu hi est risurtau positivu unu Tzitadinu de Ossi, nudda de istranu in totu hustu, ma su Sennore risurtavat mortu.

At nau su Sindihu: “ si mutit Matteo, est nashiu in su 1926, est mortu in Ossi in su 2008, herimus humprender homente ant attu, sos de s’ATS a ponner su Sennore in sos elencos de sas pessones hi ant attu sos tampones.

Non si podiant irballiare in atteras pessones de Ossi, poite bintzas sa die, su mese e s’annu hi est nashiu sunt sos propios”.

Abbarrat po hommo unu misteriu, solu sos de s’ATS podent ishire sa beridade de husta faina.

