A hantu paret, non s’ishit galu poite, M.S.T., de 26 annos, in carchi precedente po violentzias, appat pihau sas ortzihes po tundere e appat puntu in brente, s’amihu, D.T., un’ommine de 50 annos, de sa Romania.

Husta mala faina est sutzessa in s’azienda agricola de Monte de sas Fulcas, in sas tancas de Oschiri.

Est istettiu su mere de s’azienda, a muttire sos de su 118 e sos Carabineris.

Sos Militares, ant arrestau su zovanu de 24 annos e a pustis de pahas oras, at attrogau su hi at fattu.

Dae su hi ant iscobiau sos Carabineris, sa briga est sutzessa su 25 de Abrile a oras de sas 9 ‘e notte, urint accabande de sistemare su bestiamene.

Su zovanu hi ant arrestau, est imputtau de tentau omicidiu.

Su Procuradore, Zubanne Porcheddu, che l’at fattu pihare a sa Galera de Bancali, depet isettare hi benzat ashurtau dae su Zuighe.

S’ommine de 50 annos, ertu a sa brente, che l’ant pihau sos de su 118 a s’Ispidale a Thathàri, l’ant operau de urgentzia po li sarbare sa vida.

