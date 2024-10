In Ortzài dae Martzu de s’annu holau, po more de husta pesta, sas Postas Italianas, ant detzisu de aperrer sos ufitzios petzi 3 bortas a sa hida.

No est de accordu su sindihu de sa bidda , Maria Madalena Agus, at iscrittu una littera a sos dirigentes de sas Postas e bintzas a su Prefetto de Nugoro, Luca Rotondi, po difender sos dirittos de sos paesanos suos, dimandande hi s’Ufitziu Postale in Ortzài aperzat cada die.

“ Po rispettu de sas regulas de su Covid, podent intrare in sos ufitzios 2 pessones ebbia, sa zente abbarrat inforas bintzas a hando no lis tohat su turnu, s’amuntonant totu paris e rischiant su contagiu a su virus, su pessamentu prus mannu est po sas pessones de una tzerta edade.

Est sutzessu hi s’ufitziu at apertu 1 borta ebbia in d’una hida, poite dopiant aher assistentzia tennica e aher sa sanificatzione de totu su lohu”.

Est hantu at nau Maria Madalena Agus , est trista poite no ant mantesu su hi abiant nau su 26 de Sant’ Andria de su 2018, in d’un attobiu attu in Roma, inube s’amministradore delegau de sas Postas, Matteu Del Fante, abiat presentau unu programa de servitzios po sos ufitzios postales de sas biddas prus minores de 5000 pessones.

