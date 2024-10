Su progettu de sas domos a un euru de Ollolai est mentovadu in donzi ala de su mundu. Su canale televisivu olandesu Rtl est arrividu a bi faghere unu programma chin chimbe familias olandesas chi sunt andadas a Ollolai pro s’acontzare sas domos inue sunt devidos istare issos e totu. Custa pessada at fatu arrivire in sa bidda de sa Barbagia maicantos turistas no solu in istiu.

Bidende cantu est piaghidu su progettu, su comune de Ollolai, in collaboratzione chin su Cunsortziu de tutela de su Pecorinu Romanu DOP, su Cunsortziu IGP Anzone de Sardigna, su Cunsortziu de tutela de sa Malvasia de Bosa, sa Pro Loco e s’Uffisciu turisticu, su Cunsortziu Imbriferu Montanu de su Taloro, su Sotziu Mirtò e su Comune de Venlo in Olanda, at organizadu una manifestatzione in Venlo (tzittade de pius de chentumiza abitantes), inue istat una de sas familias chi ant partecipadu a su programma de Rtl.

In unu centru cummerciale de sa tzittade ant a aberrere sas Buttegas de su Pastoralismu, reconnotu finas dae Unesco, pro sa promotzione de sos produttos sardos nodidos in totu su mundu

Sa manifestatzione at a essere coordinada dae su sotziu Mirtò Sardegna, chi at a organizare una die dedicada a sos sabores e a su manigu sardu e de sa Barbagia.