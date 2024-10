Unu dannu mannu est sutzessu eris merie in Ollolai a oras de sas sette, in Via Mazzini, s’est alluta sa bombola in d’una domo, at brusiau sa sala e sa cuhina rustica.

Dae su hi ant hontau, s’incendiu est modiu po curpas de sa bombola de s’istufa.

Su ohu at brusiau meda roba e at fattu paritzos dannos.

Su mere ‘e sa domo at crihau de istuttare sas fracas e s’at brusiau sas manos e sa cara.

Su ertu, unu pitzoccu de 48 annos, meda honnottu in sa bidda, che l’ant pihau a s’ispidale sos de su 118.

Sunt arribaos sos vigiles de su Ohu, c’ant istuttau sas fracas e postu in sihuresa totu sa domo, paris hin sos Vigiles sunt interbennios sos Carabineris de Gavoi e sos Politzottos de su Hummisariau ‘e Gavoi.

