In Ollolai, sa capitale de sa Barbagia, ant costituiu s’Associatzione Tizi, po amentare a Tiziana Soro, bennia a mancare in su mese ‘e Sant’Andia de su 2020.

Promobia dae su maridu Efisio Arbau e dae sos 16 nepodes, s’Associatzione tenet hommente progetu su ‘e aher attividades po sos pitzoccos.

Ant elettu su primu presidente, est Michela Lostia, ahet s’assistente sotziale in s’Unione de sos Comunes de su Sarrabus.

Unu de sos primos progetos hi sunt pessande de aher, paris hin s’Assessore a sos servitzios sotziales de sa Comuna de Ollolai , Giovannino Ladu, est su servitziu de sa ludoteca, gratuitu po sas familias e po sos hontos de sa Comuna.

Atteras attividades postas in s’istatutu, sunt sas de aher honnosher sa cultura, de aher laboratorios po sa lettura, laboratorios de pintura, de teatru, s’organizatzione de atobios e cursos po d’ishire a faher s’operadore po sos pitzinnos, ant a faher a modu de ponner in parte totu sos paesanos po sarbare sos benes cuturales e ambientales hi tenent in sa bidda, ant a faher progetos in ishola e foras de ishola, hahende holare a sos pitzinnos medas dies a cuntatu hin sa natura.

At a nashire de sehuru unu situ internet, in modu de aher ishambios culturales hin ateras pessones, ateros entes e ateras associatziones.

