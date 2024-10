Su presidiu l'ant fattu a dainanti de s'Assessoradu a sa Sanidade. "Su ministeriu de s'Economia no at balu faeddadu pro cantu riguardat tzertas partes de custa reforma e s'assessoradu no podet deliberare. Pro cussu b'ant a essere problemas mannos".

Sos duttores sardos sunt in protesta. In sa die de oe, pro 24 oras, sos sindigados ant declaradu una die de isciopero e sunt falados in piazza in Casteddu.

Una de sas motivatziones est su definantziamentu se su sistema de sa sanidade natzionale se sas ragiones.

A cantu paret su 90% de sos duttores est de accordu chin sa protesta contra a sas novidades chi riguardant sos ispidales e narant chi sa Regione est istada surda poi de sas preguntas de sa categoria.