S’atteru merie in Nugoro ant imbestiu una Vigilessa de sa Politzia de sa Comuna , udi ahende servitziu de controllu po su traficu.

Sa macchina si ch’est ughia hene succurer sa emmina , a pustis at ishuttu a un arbule.

Sa Vigilessa est abbbarrà in terra erta malamente.

Eris su Sindihu de Nugoro, Andria Soddu, at iscrittu in Facebook unu pessamentu po sa vigilessa erta e at iscrittu bantidos po su triballu hi sos vigiles ahent in sa tzitade, poite gherrana cada die po sa sihuresa de sas pessones.

Su Sindihu at accabau su pessamentu nande: “ sos vigiles de sa Comuna nostra depent esser rispetaos, lis dopimus torrare gratzias totu hantos e po sa vigilessa erta ispero hi cottiet a sanare e hi torret hantu prima a su triballu”.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22