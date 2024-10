Unu dannu mannu est sutzessu in Nugoro, in su bihinadu de Funtana Buddia, un’ommine ch’est halau dau unu pontagiu, udi azudantde un’amihu po aher carchi triballu in domo sua.

Mario Sini, unu triballadore de Nugoro, de 66 annos, est mortu po curpas de s’orrutorza dae su pontagiu, est mortu in su repartu de Rianimatzione in s’Ispidale Santu Frantziscu de Nugoro, a pustis hi po una die at gherrau po si sarbare.

Troppo malas e graves sas ertas hi teniat s’ommine de 66 annos, sos familiares ant detzisu de aher su donu ‘e sos organos, s’interbentu est istettiu fattu eris manzanu.

