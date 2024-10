150 estas po afestare a Gratzia Deledda, un annu intregu de momentos de cultura, hi sa Comuna ‘e Nugoro at detzisu de aher in diversos tretos, in amentu de hando est nashia s’iscritrice Nugoresa.

Nashia in Nugoro su 18 de Hapidànni de su 1871, iza de Juvanne Antoni Deledda e de Frantzisca Cambosu, sa quarta de sette izos, a pustis de medas libros iscritos in su 1926 li dant su Premiu Nobel po sa literadura.

Ant a esser momentos de cultura in diversos tretos de sa tzitade de Nugoro, in su Monte Ortobene e in Garteddi, lohos crihaos dae sa Deledda hando at iscrittu sos libros.

Su Sindihu de Nugoro, Andrea Soddu, at nau : “ Nugoro at tentu s’onore de tenner Gratzia Deledda homente iza, semus obriccaos a l’afestarer homente si tohada, sa Tzitade bisonzat hi siat honnota no solu in italia ma in medas lohos de su mundu.

Si comintzat in su 2021 e si finit in su 2022, mantenende sa die prus manna su 28 de hapidànni”

