Ombrellones, isdrajas e hadiras, est totu s’attretzadura hi c’ant postu in sa pishina de Farcana in su Monte Ortobene in Nugoro.

Hustu manzanu a ora ‘e sas 11, sa gestiona noba, “Nuoto Club Nuoro”, aperit s’istruttura a sa zente.

Dae henapra 25 de làmpadas, sa pishina aperit cada die dae sas 9:30 e manzanu, binzas a sas 7:30 de merie.

S’at a pahare hontande hantu si herede abbarrare e bintzas s’edade de sas pessones hi herent intrare , una pessone podet abbarrare dae hando aperit a hando serrat e si pagat 8,50 euro, sos pitzinnos dae sos 4 a sos 12 annos, pagant 6 euro e gai e totu sos hi che tenent prus de 65 annos.

Ant a faher ischontos pos as familias e po sos pitzoccos disabiles s’intrada a sa pishina est de badas.

At histionau su Sindihu de Nugoro, Andria Soddu: “po sa zente Nugoresa, sa pishina de Farcana, est unu lohu de pasu e trancuillidade, si poi hontammus su hi ammus holau in d’1 annu e mesu, est su lohu zustu po holare pahas oras de divertimentu.

Nos semmus impinnaos po azudare sa sotziedade hi at pihau in gestione s’istruttura, crihande de che los aher aperrer derettu”.

Sa bella novidade est hi, non solu at a benner aperta sa pishina, ma a dies torrant a aperrer s’Ostello de sas Zobentudes, hi po 30 annos est istettiu semper abisitau dae pitzoccos de totu sa Sardinna.

“ su ‘e aperrer duas istrutturas goi mannas, est poite semmus sighinde su progettu de dare balore a sa tzittade Nugoresa e su prus a su Monte Ortbene - sighit a narrer Soddu – est unu lohu in uve sa zente depet hartire cada die po sa bellesa hi tenet”.

A pustis de Soddu, at histionau s’Assessore a sos triballos publicos, a s’isport e a sa salude, Fabrizio Beccu: “ ammus fattu triballos a sa pishina po li cresher sa provista ‘e s’abba, ammus azustau sas retes in su campu de calcetto e postu in sehuresa totu s’istruttura. Totu sa zona de sa pishina ‘e Farcana, est unu lohu po aher isport, po holare oras totus sortios huncordos, in uve non mancat mai s’aghera frisha”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22