Unu raru gherradore fattu de brunzu est istettiu ahattau hando urint ahende iscavos in d’unu situ archeologicu in Nughedu San Nicolò.

S’istatuedda de brunzu rapresentat unu gherradore de brunzu, tenet una gonna curtza, unu cascu e sas tritzas hi li halant fintzas a su tzucru, in pettorras tenet pintau una leppa hin d’unu sinzale a “elsa gammata”, beniat fatta hando unu che diventavat mannu, hin sa manu manca est mantenende un’ispada supra sa pala e tenet presu un’iscudu a raggios e tenet sas ancas apertas.

L’ant buscau in su situ archeologicu de Cuccuru Modeju, in sos terrinos de sa comuna de Nughedu Sant Nicolò, in su centru de su Monteacuto.

Hustos iscavos sunt comintzaos in su mese de Santu Gavine de su 2019, unu prgettu fattu dae sa comuna paris hin sa Suprintendentzia archeologica, bellas artes e paesaggios po sas Provintzias de Thàthari e Nugoro, unu progettu finantziau dae su Piano Scavi 2018.

Su triballu de sos massajos, in custos annos abiat fattu paritzos dannos in su situ, che sunt istettios ghettaos paritzos muros de perda, sos espertos ant bidu hi si bidiat unu muru de una lahana, e un’atteru hi fudi unu settidorzu.

In cue ant buscau trettos in uve de sehuru beniant fattas pregadorias e unu muru prenu ‘e buccos in uve beniant postas sas ispadas e sas istatuas de brunzu po las prehare.

Totu sos repertos hi ant buscau, los ant cunsinnaos a su centru ‘e restauru de sa Suprintendentzia po los podere torrare in sestu, po los documentare e lis aher sas fotos.

Hustos repertos sunt, un’ispada, un’ispillone, unu pugnale, sa hoda de unu pugnale, un aneddu ‘e brunzu, unu hantu de brunzu pintau, tenet rapresentau un’arhu.

Est sa cunfirma hi su Santuariu Nuragicu est de su periodu de su brunzu e de su cumintzu de s’edade de su ferru.

Dae sos triballos hi ant fattu sighinde su progettu, ant buscau paritzas istrutturas, hi urint tuttàs, ma a pustis de su triballu fattu sunt torrà as a sa luhe.

