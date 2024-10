Unu decretu de su Zuiche de su Tribunale de Nugoro Salvatore Falzoi, humandat de non bender su libru iscritu po Matteo Boe, postu a ziru in sas ediculas da sa “Nuova Sardegna”.

Su libru histionat de sa bida , de sa galera e de sa liberate de Boe, l’at iscritu sa giornalista Laura Secchi po sas editziones “ il Maestrale ” de Nugoro.

Su decretu arribat a pustis de unu ricursu presentau da s’Abocada de Matteo Boe, Anna Rita Mureddu.

Su Zuiche at acolliu sa dimanda de s’Abocada, e su 21 de Ghennarzu a sas 9:30 in su Tribunale de Nugoro ahent s’udientzia e s’at a ishire poite ant presentau su ricursu e Itte ant a detzidere.

Laura Secchi e su ex bandiu de Lula s’iscriviant literas da su 2012, s’urint atobiaos medas bortas in sa galera de Opera in uve Matteo Boe at ishontau sa pena

