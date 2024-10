Dae hantu at nau su Zuighe de sas indagines preliminares de Hasteddu, Lucia Perra, non bi est imputaos po sa morte de Doddore Meloni, at atzettau de archiviare sa dennussia atta dae sa familia de s’Indipendentista in trivulas de su 2017, a pustis hi Doddore est mortu in s’Ispidale Santissima Trinità de Hasteddu.

Sa dimanda po archiviare totu l’abiat atta sa PM Maria Virginia Boi.

Doddore Meloni est mortu a pustis de 66 dies de sa protesta atta in galera, non mandihavat e non bufavat nudda.

Totu ammus honnottu Doddore Meloni, hi po annos at gherrau po s’Indipendentzia de sa Sardinna, s’ut attu mere de s’Isula di “ Mal di Ventre” hi est a innantis de sas hostas de Aristanis e l’abiat muttia, “ Sa Republica de Malu Entu ”, a pustis 6 meses de possessu l’ant attu accabare totu, poite unu Zuighe abiat postu sutta secuestru s’Isula, ahende interbenner sos Forestales paris in sos de sa Capitaneria de su Portu, po che bohare dae s’isula sos Indipendentistas.

Non s’arrendet sa familia de Doddore a husta archiviatzione de su protzessu, s’abocau issoro, Cristina Puddu, est meda inchiesta po husta detzisione, ma est inchiesta bintzas po atteras histiones, l’as at iscrittas in facebook: “ su prus hi mi ahet inchiettare, no est sa detzisione pihà dae su Zuighe, ma sunt totu hussos partzidos indipendentistas hi non si sunt interessaos mancu una borta in custa histione, si che sunt totus irmentihaos de su hi Doddore at attu po s’Indipendentismu de sa Sardinna, hi at dau sa vida sua po difender husta terra”.

S’aboccau Puddu at sighiu a narrer: “ sa battallia non finit goi, soe in pessamentos de andare hontra ‘e S’Italia, soe amaniande unu ricursu a sa Corte Europea po sos Dirittos de s’Ommine”.

