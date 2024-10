“ Dopimus torrare in Zona Aranzu, poite tenimus s’Rt, a 0.98”.

L’at nau s’Assessore a sa Sanidade, Mario Nieddu, hando si sunt sortios sos de sa Cumissione de sa Sanidade, in su Hussizu Regionale, po s’emergentzia Covid.

Nieddu, at sighiu a narrer: “ semmus in d’unu mamentu de rischiu moderau, su prus hi ponet pessamentu sunt hussas biddas, in uve sos contagios sunt medas, ma tenimus bassos sos numeros de sos ricoberaos in sos ispidales.

Duncas, si pompiamus hustos numeros, semus de Zona Aranzu.

Est sutzessu solu una borta, hando su Ministru Speranza, non abiat postu sa Campania in zona Aranzu, bintzas tenende sos numeros bassos, poite su Presidente de sa regione Campana, abiat seperau de abbarrare in zona Rubia”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22