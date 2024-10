In neoneli sunt ammaniande unu progettu po crihare de aher cresher sa bidda.

Sunt puntande in sas energias rinnovabiles e a su binu de halidade.

Eris manzanu s’Assessora de sa Regione, Anita Pili, at abbisitau sa zona industriale de sa bidda de su Barigadu.

S’Assessora de sa giunta de Solinas, est andà a Neoneli po pompiare a itte puntu ch’est su progettu hi ant finantziau dae s’Assessorau a s’Industria, unu progettu de 540.00 euro.

Po accasazare s’Assessora bi urint, su Sindihu de sa Bidda, Sarbadore Cau e su delegau de sa “Stella Wines”, Gian Matteo Baldi.

At histionau Anita Pili: “hustu progettu est nashiu po poder aher cresher sas biddas nostras, isfruttande sas energias rinnovabiles, ahende goi semmus sihuros de azudare totus sas impresas hi sunt crihande de nashire.

So hertzia benner a Neoneli, bintzas po abbisitare sa “ Stella Wines”, de Gabriele Moratti, su izu de Gian Marco e de Letizia.

Ant fattu nashire una cantina- at azuntu s’Asessora-, in uve sunt ahende binos bonos e sunt crihande de aher arribare sos turistas po aher honnosher hustos binos hi benint produttos in Neoneli.

Sa cantina est giai triballande e sunt bendende sos binos in paritzos tretos.

Sos Moratti ant hetziu aher nashire husta cantina, pihande in prestiu sas binzas de sa bidda de su Barigadu, ma bintzas in atteras biddas de su Mandrolisai.

Est meda importante po totu su territoriu, puite at a esser honnotu in medas lohos e po s’economia hi at a battire in custas zonas”.

Ammus intesu bintzas su Sindihu de Neoneli, hi meda suddisfau po hustu progettu nos at nau: “ s’annu holau ammus presentau su progettu in Regione a s’Assessorau a s’Industria, nos ant finantziau 540.000 euro.

Semmus crihande de aher cresher sa zona artigianale de sa bidda nostra tenende rispettu semper de s’ambiente e pessande a sas energias rinnovabiles”.

