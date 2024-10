Sa festa pro sa binchida contra de sa Fiorentina est durada pagu. In sas tribunas, infattis, aiat capitadu una tragedia.

Su tifosu de su Casteddu Daniele Atzori, 45 annos, fit abbaidende sa partida cando est mortu de infartu in curva Sud a costazu de sa mama e de sa sorre. Mancaiat pagu a sa fine de sa partida cando est sutzessu.

A nudda est servidu s'interventu de su 118, s'omine est mortu in pagu tempus.

Dainanti a sa tragedia de sa morte sos tifosos de sa Fiorentina ant cantadu unu coru chi est istadu cundennadu dae tottu: "Deves morrere", a su casteddaiu chi fit morzende abberu in cussos mamentos

Unu fatt gravissimu chi no at a finire inie. Sas autoridades isportivas tiant podere punire sa sotziedade toscana in sas dies chi ant a bennere.