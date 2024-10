Una femina de pius de 70 annos est morta oe, in Ilartzi, a passadu mesudie, cattigada dae su maridu chi fit posteggende sa macchina.

Sa femina si naraiat Filomena Pes. Su maridu, Antonio Tiscali, giometra chi trabagliaiat in su comune de Bidoniu, fit andende a retromarcia cando che l'est dadu a subra chena si nde abbizare.

Su fattu est capitadu in via Sicilia, in dainanti a domo issoro. No s'est balu cumpresu comente potat essere sutzessu. Sos carabineris de inie chircant de cumprendere si sa femina, chi no istaiat bene meda, siat rutta a sa sola prima de essere cattigada. De tzeltu b'at chi est morta pro essere istada cattigada dae sa macchina.

Cando sunt arrividos sos de su 118 si sunt subitu abbistos chi istaiat male meda. Che l'ant gitta a s'Ispidale Santu Frantziscu de Nuoro inue est morta.

Totta sa bidda de Ilartzi est attuldida dae su ch'est capitadu.