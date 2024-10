Antiocru Casula, po totus Montanaru, nashit in Dèsulu su 14 de Sant’ Andria in su 1878. A pustis de sos primos annos de ishola hi at attu in Dèsulu, piha su diploma in su Ginnnasio de Lanusè e de Hasteddu.

A 18 annos diventat Carabineri, gratzias a hustu triballu honnoshet totu sas diversas traditziones hi tenimus in Sardinna.

Amat sa poesia Sarda, comintzat a iscrier po sa “ Piccola Rivista” , la bendiant in Hasteddu, l’abiat imbentà Ugo Ranieri.

In su 1904 sas poesias de Montanaru las ponen in d’unu libru, “Boghes de Barbagia”, incantat medas pessones, mascamente Gratzia Deledda e Sarbadore Satta.

Su ‘e iscrier de continu li ahe ponner fine a sa bida ‘e Carabineri, ghirat a bidda sua e triballat in sas postas, in su 1916 che li morit unu izu, a pustis pahu tempus bintzas sa muzere.

In su 1922 iscriet su segundu libru, “Cantigos d’Ennargentu”, medas crobes suas benint traduttas in Tedescu, Frantzesu e in Inglesu.

Montanaru at semper iscrittu in limba Logudoresa, navat: “ la hussidero sa menzus po iscrier e po la poder legher e hantare, est po medas sa limba de sos Sardos ”.

Diventat mastru ‘e ishola in Dèsulu, gherrat po che aher intrare sa limba Sarda in sas isholas de totu sa Sardinna.

In su 1925 andat a Milano a su primu Cungressu Natzionale po sas limbas de s’Italia.

Intrat a galera în su 1928, benit imputau de aer azudau bandios hi bandiavant in su Gennargentu, che li morint atteros duos izos e si holat sos urtimos annos de sa bida sua in Dèsulu.

Sighit a iscrier poesias po medas annos, morit su 3 de Martzu de su 1957, at lassau un’ ashusorzu a totus sos sardos e a totus sas pessones amantiosas de sa poesia.

Una de sas menzus crobes iscrittas dae Montanaru est po sa bidda sua:

DESULU

Fiera e ruzza, in mesu a sos castanzos

seculares, ses posta, o bidda mia;

attaccada a sos usos de una ‘ia,

generosa, ospitale a sos istranzos.

Sos fizos tuos, pienos d’energia,

chircan in donzi parte sos balanzos

cun cuddos cadditteddos fortes, lanzos,

carrigos de diversa mercanzia.

Gai passende vida trista e lanza

giran s’isula nostra ventureris;

e cand’intran in calchi bidd’istranza

tott’isclaman: Accò sos castanzeris!

E issos umiles naran: Eh… castanza!

E chie comporat truddas e tazzeris?

