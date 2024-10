Sos de su Ris ant hompudau sa domo de Antonio demelas, s’ommine de 69 annos imputau de aer mortu sa humpanza.

Ant hompudau bintzas atteros trettos in cherta de buscare carchi sinzale hi azudet sos de sa Zustissia a iscobiare in uve che siat sa emmina.

Sunt crihande de iscobiare in uve che potzat esser Marina Castangia, 60 annos, ahiat sa parruchiera, fudi de Cabras ma istavat in Mogorella, che mancat dae sos primos de maju.

In su registru de sos indagaos, po accunsentire paritzos atzertamentos, est istettiu iscrittu su numene de su humpanzu , Antonio Demelas.

Dae eris manzanu, sos Carabineris de Mogoro paris hin sos de su Ris, hi sunt arribaos dae Hasteddu, sunt hompudande totu sa domo de Demelas in Mogorella.

Sos izos e sos frades de Marina Castangia, ant denuntziau sa mancada de sa emmina, poite dae su mese de frearzu non abiant tentu prus peruna nova.

De husta istoria d’ant histionau bintas in su progaramma de Rai 3, “Chi l’ha Visto”, e sa die su humpanzu abiat nau de esser in prenetu po sa humpanza.

Antonio Demelas, che l’ant pihau in caserma poite lu depent intendere sos de sa zustissia e dae su hi s’est potziu ishire s’imputau, est de accordu a histionare po narrer su hi d’ishit de husta istoria.

Issu e totu at a narrer a su Pm, Armando Mammone, su hi est sighinde sas indagines, paris hin su Procuradore Capu de Aristanis, Ezio Domenico Basso, hantu est sutzessu.

In sa trasmissione de “Chi l’ha Visto”, s’ommine abiat nau hi non teniat novas de sa humpanza dae su 7 de maju, sa die hi Castangia fudi torrà a domo issoro po si che pihare sos bestires.

Demelas at bintzas nau hi innantis de s’8 ‘e martzu, Marina Castangia si che fudi andà dae domo e fudi andà in sa zona de Olbia po attobiare amihas suas po sa esta de sa emmina.

In domo c’abiat lassau sos 3 telefonos, bestires, carchi borsa e sa macchina.

Semper in marzu Antonio Demelas abiat nau a sos de Rai 3, de aer attobiau su frade de sa emmina, Antonio Cstangia: “ est benniu hust’ommine, m’at nau hi est semper telefonande a sa sorre, ma issa non arrespondet”.

Antonio Demelas e Marina Castangia, si dopiant ojubare, a sos giornalistas s’ommine at fattu bier su bestire de isposa hi sa humpanza che teniat homporau, l’at fattu biere totu sa domo, bintzas sa camera ‘e lettu. Sa camera che l’abiat intunihà, e su lettu non bi fudi prus, “ su lettu non mi piaghiat e che l’appo imbolau, Marina heriat hambiare totu”.

