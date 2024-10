Mogol, in cumpanzia de Giuliano Marongiu, at a presentare sos successos pius mannos in su Teatru Comunale de Mogoro, su 30 de Martu a sas 9 de sero, accumpanzadu finas dae sa Sardinia Rock Band, unu de sos menzus cumplessos italianos, dirigidu dae Massimo Satta.

Ospites e mamentos de festa pro tottu ant a animare unu eventu de no perdere pro onorare s'autore de cantones chi no si podent ilmentigare e chi at iscrittu no solu pro Battisti ma finas pro Celentano, Cocciante, Dalla, Morandi, Mina, Renato Zero, Dik Dik, Marcella e Gianni Bella.

Sa manifestatzione est organizada dae su Comune de Mogoro in collaboratzione chin sa Guilcer Spettacoli de Angelo Mele.