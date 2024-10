Sa chida passada, in sos parcheggios de su Comune de Iglesias, agatteint sa conca de unu crabittu chin una cartuccia in bucca e una littera: "Augurios a su sindigu, a sa giunta e a sas familias". Gianteris, in sos muros de sa tziddade, calecunu at iscrittu atteras minettas contra a su sindigu Emilio Gariazzo.

"Gariazzo mortu", sa frimma est de su Movimentu Armadu Sardu. Sas iscrittas sunt istadas fattas in via Garibaldi e in sos giardinos pubblicos e cando sa zente las at leggidas est istada subitu avvertida sa polizia chi como est chilchende de cumprendere chie potata essere istadu.

Su presidente de su Cossizu regionale, Gianfranco Ganau, at nadu: "Sa solidariedade mia e de su Cossizu regionale a su sindigu de Iglesias e a tottu sos sindigos chi trabagliant pro sas biddas issoro. Isperemus de iscoberrere subitu sos responsabiles de custu fattu. Appo a cherrere essere presente a s'abboju organizadu dae su presidente Pigliaru chin su Ministru Minniti, in cussa occasione amus a proare a agattare sa manera de frimmare custos attentados e minettas a sos amministradores. B'at bisonzu de mezos e omines pro garantire sa seguresa".