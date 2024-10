Guasi unu mese a oe, una microispia est istada iscoberta in s'uffisciu de su sindigu de Aristanis, Andrea Lutzu.

Un'isquadra de elettricistas de su Comune, chi fit trabagliende inie, s'est abbista chi bi aiat unu dispositivu intro de s'iscattula de s'elettricidade in daisegus de s'iscrivania de su sindigu.

Su sindigu mantessi l'at contadu a sos giornales. Un'iscutta poi de si nd'essere abbistu at frisciadu sa gianna de s'uffisciu e est andadu a sa de su questore de Aristanis, Giovanni Aliquò, a denuntziare tottu.

"Sa cosa no m'at fattu piaghere, ma so tranchigliu" at cummentadu Lutzu contende chi poi de aere denuntziadu su fattu est torradu a trabagliare che a semper. "No appo nudda de itte mi cuare, devo narrere sa veridade a sa tzittade mia".

Sa Digos est indaghende pro cumprendere chie tiat podere aere postu sa microispia in s'uffisciu e finas si siat istada posta poi de s'eletzione de Lutzu o si bi fit dae sos tempos de su sindigu betzu Guido Tendas.