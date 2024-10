Alessandro Di Battista est sighinde a faher abolottu a pustis hi si ch’est essiu dae su M5S.

Abiat pihau husta detzisione a pustis hi sos humpanzos de su movimentu l’ant dau sa fidussia a su Guvernu nobu de Draghi.

Di Battista in d’una diretta hi at attu in sos social at nau: “ Grillo at pediu su Ministeru de sa Transiztzione Ecologica, no est possibile, hustu Ministeru no esistit, imbetzes Giorgetti hi l’ant postu Ministru po s’Isviluppu de s’Economia, est su propriu hi at hummandare s’Ilva.

Non soe de accordu hi c’appant bohau dae su Movimentu hussas pessones hi ant botau hontra ‘e Draghi, non cherzo aher abolottos e mancu atteros partzidos, so solu sighinde sas gherras hi ummis ahende hin su M5S.

Su pessamentu meu est semper su matessi, non so deo hi non la pesso hommente su Movimentu, ma sunt issos hi non la pessant homment a mene”.

Di Battista at sighiu a narrer in sa diretta: “ ant attu unu Guvernu a sortidura, so sehuru hi Gianni Letta appat ammaniau totu, Renzi abiat organizau totu, ma teniat pessones hi l’azudavant, Salvini, Letta e medas Giornales hi urtmamente urint totus hontra e su guvernu ‘e Conte”.

