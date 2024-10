Non t’apo mai vidu e nen connottu,

Non t’apo mai intesu e ne faeddadu,

Ma oe cali-cunu at destinadu,

De nos toviare a pare in cussu impostu!

Sa die de sos cuntentos mannos,

Sa die de sa naskida’e su Messia,

Sa die de sa gioia e s’allegria,

Aìo e ti ‘ider in funestos pannos? Non podiamus connoskes su dispostu,

Unu sicundu prima, joviale,

Ridende a sa vida, in Nadale,

E a pustis de gai male cumpostu! No acudo a narres ite (tottu) apo pensadu,

A cando ruttu male ti apo vistu!

S’animu meu si est de luttu tristu..

..bestìdu! E su coro istraziadu! Prima’e tando connottu mai t’aìa,

E in cussu istante fritta una lama..

..mi at trapassadu, e ke ardente frama,

..parìa dae sempes ki ti connoskìa! Penso a mama e a babbu tuo,

A s’istraziu, a su dolu e sa piedade,

A pustis isco vinas de unu frade…

..kin tegus mortu…e tando rùo! Bos apada in sa Gloria su Segnore,

Kin Gesusu oe naskìdu e kin Maria,

Coraggiu a babbu’e a mamma lis dìa,

In custa die de istraziu e de dolore! Dae parte mea ite ad abarrare?

Su dolu de cussu tristu mamentu,

Da oe cada Nadale tristu amentu,

E una lagrìma de bos dedicare! In custa die pintà dae sa morte,

Sa falke nd’at messadu duos veranos!

A sa familia astringo sas manos, Sas condoglianzas meas, custrintas e fortes!