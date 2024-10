Est dae paritzu tempus hi est andande a innantis su progetu de daer su pruntu sucursu de s’ispidale Santu Frantziscu de Nugoro in manos a sos privaos, unu progetu hi giai sunt sighinde in s’ispidale Delogu de Ghilarza e in s’ispidale Santu Martinu de Aristanis.

Hommo est su mamentu hi sunt crihande de lu aher in Nugoro, godinde de sos problemas hi ant a nashire in su mamentu hi sos triballadores ant a pihare sas ferias, a pustis de sas ortzas postas po gherrare hontra ‘e su covid.

Su progettu est de che ponner a unu hirru su servitziu pubblicu e de aher detzider a sos privaos, est hantu a nau, Sergio Pili, su direttore sanitariu de de s’ispidale de Sanluri, a dies de su Santu Martinu de Aristanis e direttore de su dipartimentu de sos ispidales de s’Ats.

Pili at nau hi b’est su bisonzu po sos ispidales prus minores de sighire hustu progettu e hi de sehuru est una bella pessada po sos ispidales de Aristanis e de Nugoro.

In sos annos holaos sunt depios interbenner sos tzittadinos po protestare hontra ‘e sa serrada de carchi ispidale in su centru ‘e sa Sardinna, non cheriant hi essent frimau sa sanidade pubblica po la dare in manos a sos privaos.

Su ‘e dare totu in manos a sos privaos est unu progetu dannosu , pessau supra ‘e sa pedde de sas pessones, in cussas zonas pahu riccas e in uve sa zente est prus pahu possidente de atteras zonas de s’isula.

Hustu progettu lu sunt ahende sos puliticos de su “centrudestra” e de su “centrusinistra”, creshere sas ispesas a sa zente e bintzas sos balanzos a sos privaos.

“Nois de Liberu ammus semper gherrau hontra ‘e hustas fainas, e sempere ammus a gherrare, sunt pihande sa zente hommente una “cassaforte” de isboidare po prenere sas bujaccas de sos privaos, azudande politicos , gompares e amihos de sos amihos.

Muttimus totu su Populu Sardu a frimare husta zente, a difendere sa sanidade pubblica, est unu dirittu hi tenimus, su e’ nos hurare de badas.

Dimandamus a totus sos partzidos, sas associatziones, sos amministradores e a sa zente, a pesare totus huncordos una protesta hontra ‘e sa privatizada de sa sanidade”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22