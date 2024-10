Custu manzanu, su Cossizu regionale, at approvadu sa leze noa de su bilanciu. Su presidente Gianfranco Ganau, at dadu appuntamentu pro sighire su trabagliu a su 9 de su mese de Giannalzu de su 2018 cando, a sas 9.30 de manzanu, sa leze at a essere approvada uffitzialmente.

Finantziamentos mannos, 17 miliones de euros, ant a andare a sas universidades de Tattari e de Casteddu. A s'Ersu ant a andare 10 miliones pro sas buscias de istudios e su restu a sos entes universitarios e a sas buscias de istudios a sas iscolas de ispecializatzione a sas iscolas de duttores e no solu.

"Est unu mamentu istoricu pro su mundu de sas universidades", at nadu s'assessore a su Bilanciu, Raffaele Paci. Roberto Deriu chi pro sa maggiorantzia at trabagliadu a sos emendamentos pro sos ateneos, at nadu: "So abberu cuntentu, custas sunt sas cosas chi dant sensu a sa vida politica. Chin custos interventos sa Sardigna at appidu fiducia in sos giovanos suos. Cherimus bessire dae sa crisi investende subra de a issos, e custa bolta si bidet e si intendet".