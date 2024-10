Su pressiu de sa benda de su Pecorino Romanu, est a 8,65 euro a su chilu, ch’est arribau bintzas a 8,70.

Unu pressiu goi est su menzus de sas urtimas 7 istajones, in s’urtima est arribau a 7,27 euro.

Po sos hasos hi non tenent su marchiu, su pressiu est arribau a 11 euro a su chilu, l’ant nau dae su Centru istudios agriculos.

At histionau Tore Piana, su presidente de su Centru: “est unu sinzale positivu po totus sos zobanos hi ant cumintzau husta attividade, s’istrada est galu meda longa, semmus nande dae prus de un’annu hi serbint azudos dae sa politica Regionale, sunt assentes, sunt interbeninde solamente hando sos problemas che sunt mannos, imbetzes de crihare de los frimare innantis”.

Dae su Centru de sos Istudios ant fattu ishire, hi hommo si pompiat a innantis hin prus trancuillidade:” in custa istajone hi est fininde, bi sunt totus sas conditziones de poder pahare su latte a 1,15 euro a su litru e non a 0,80 hommente est istettiu pahau bintzas a oje.

E totu hustu, est sutzessu poite ant mezorau sa halidade de su pecorino Romanu e sunt creshias sas bendas, sunt prus de su hi s’est produttu”.

“Sertbint azudos po totu su settore-ant sinzalau dae s’organizatzione- semmus ispantaos po hommente siant galu a pahare sas misuras de su Psr e semmus in pelea poite non ant galu assinnau sos fundos Pac 2021 e 2022, fundos hi depent dare dae su Ministeru de sas Politicas Agricolas”.

Non est solu su pressiu, b’est de hontare bintzas su mercau hi est creshende meda in Germania e in Francia, est creshiu de su 9,7%, e bintzas in America est creshende.

Su mercau natzionale imbetzes, est halau de su 10,6%, sunt creshende sas bendas in sos mercaos extra Ue.

In Sardinna tenimus, 3.066.842, de bestias de erbehe, est halau de pahu su numeru dae s’annu holau, su propriu est sutzessu po sas bestias de hapra.

