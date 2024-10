Est cominzau s’annu dae pahas dies, e sas lamentelas de sa zente po sas postas Italianas est sighinde.

Dae hando semus gherrande totus hontra husta pesta ‘e virus, nos tohada po ordine de su Dpcm, de aher sa ila in foras de sos uftzios prima de poder intrare.

Hommo hi est arribau su frittu, no est meda bellu abbarrare in foras ahende sa ila bintzas un’ora, lu nana tristas e pahu huntentas sas pessones de una tzerta edade.

Una lamentela manna est’arribà dae Ollolai, in uve dishimus totus hi est nibau e su frittu s’intendet meda.

Ammus histionau a su rettore de sa bidda, don Luca Mele, hi a pustis de una lamentela iscritta dae issu in Facebook nos at nau: “Unu disperu,meses e meses gherrande pro sa mattessi purga.

A cad’ora essit in televisione carchi sindacu chi non nde podet prus, a chie muttinde Prefettos, a chie chircande carabineris, a chie iscriende litteras a su Presidente ‘e sa Repubblica.

Ma chin custos de sa posta mancu bortandesi a su Papa b’at rimediu!

Podiana traballare finas su bortaedie o ponner unu zovanu in prus in palas de su vridu, bidu chi semus semper a lamentu ca non b’est su traballu.

Che lassan sa zente manna e malàdia a collire frittu, ventu, abba, nie...

Eris nessi una dosina de pessones in foras pro intrare a pacare bullettas arribadas in ritardu puru, mancari froccande a frocca lada. Chie non l’interran de Covid, si che morit astragau”.

Isperemus hi sas paragulas de don Luca siant ashurtàs , heret narrer hi no ammus a torraret a bier sa zente in foras morta ‘e frittu, e hi carchi zovanu apat buscau triballu

