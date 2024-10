In Sardinna a su 31 de Nadale de su 2019 istant 1.611.621 de pessones, dae s’urtimu censimentu attu in su 2011 bi sunt 27.741 abitantes in mancu.

Hustos sunt sos datos hi at dau s’Istat, dae su 2011 in 3 Provintzias sunt halande sos abitantes, petzi in sa Provintzia de Thathàri e sa Provintzia de Hasteddu sunt creshios.

Su numeru de sos abitantes hi prus est halande, est in Aristanis e in sa Zona e Bassu de Sardinna, imbetzes su 26% de sos residentes sunt in sa Provintzia de Hasteddu, in uve dae su 1951, sunt holaos dae 164 a 339 abitantes po km2.

Sa Comuna prus manna est sae Hasteddu, bi sunt 151 miza ‘e pessones, sa prus minore est sae Baradili, in provintzia de Aristanis, bi sunt 77 pessones hi istant in sa bidda.

In Sardinna hontande sos residentes tenimus prus emminas, sunt 819.925, su 50,9%.

Dae su censimento attu in su 2011 si podet narrer hi tenimus medas prus betzos in Sardinna,sunt datos hi nant dae s’Istitutu de Istatisticas,

Sa comuna prus zovana est sae Gelisùli, tenet una media de edade in sos 41 annos, sa prus betza est Semestene, inuve sa media de s’edade est de 58 annos.

Dae su 2011 a su 2019 sunt creshios sos furisteris hi sunt bennios a istarent in Sardinna, sunt creshios de su 6,9% cad’annu.

Hasteddu tenet su numeru prus artu de furisteris, s’ 8,2% a s’annu e Thathàri su 6,8%.

Hustos furisteris azudant sa Sardinna po aher halare sa media de s'edade de sos abitantes, su prus sunt totus zovanos sos hi arribant.

