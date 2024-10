Si sunt atobiaos in Mandas sos 23 sindihos de sas biddas seperas po che tuttare hustas iscorias radioattivas.

Tottus unios ant nau sa matessi hosa: “ nessunu l’as herede”, e sunt prontos a si sortire hin sos de sa Regione Sarda po amaniare unu paperi hi niat su hi ant detzisu de aher.

Sa matessi hosa la pessant in sos palatzos de sa Regione, in uve ant botau totus hontra husta bolontade de che battire in Sardinna s’arga anzena.

A s’attobiu de Mandas est andau bintzas s’Assessore Gianni Lampis, hi a numen de totus at nau: “ depimus gherrare unios hontra de husta detzisione hi ant pihàu in su Guvernu, ammus attu nashìre unu Comitau Tècnicu - Iscentìficu paris hin Arpas, Universidades Sardas e carchi Sindihu, depimus sarbare sos nostros terrinos po no aher morrer s’economia de su turismu ’e de s’agricoltura.

