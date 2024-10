In Uliana mancat su dutore, e su Sindihu de sa bidda, Bustianu Congiu, oramai istrahu de husta hosa, at detzisu de iscrier una litera a su Presidente de sa Regione Sarda, a sos Hossizeris de sa Regione e a sos de su Parlamentu, a pustis hi atteras medas bortas s’est lamentau hin s’isperantzia hi l’essent risortu husta situatzione meda grave po sa bidda sua, ma non at tentu mai peruna arresposta.

Hommo da su hi su Sindihu nos at nau, pare hi siat hambiande carchi hosa, e carchi arresposta dae sa Regione l’ant tenta.

Ammus intesu su Sindihu Congiu e nos at nau: “ In bidda dae su 31 de su mese de Ghennarzu, b’at 1500 pessones hi sunt hene dutore, a gai unu si ch’est andau in pensione e non est istettiu sostituiu.

In su mese ‘e maju un’atteru at a moer in pensione, lassande atteras 1500 pessones hentza dutore.

A martzu 2020 si ch’est mortu un’atteru dutore, medas pessones hi si hurabant dae issu las abiat pihas sa dutoressa Barraca, hi abiat sostituiu una sede dae su 2016, ma sas atteras pessones sunt totus hentza huràs.

Nois semmus pedinde hi si moana a sostituire hustos dutores, sa zente ch’est isfadà de husta situatzione, si ahent de sighiu convegnos hontra ‘e s’ispopulamentu de sas zonas internas, ma si a sa ine a sa zente lis mancat sos servitzios primarios, itte abbarat a faher in sas biddas nostras?

Sa zona de Nugoro la sunt massacrande ahendeli mancare hustos servitzios.

Ammos mandau una litera in tonos unu ahu pahu prus detzisos rispettu a sas atteras hi abiammus imbiau, nos paret hi si sient ishidaos, e nos ant giai arrespostu.

Sa litera li ammos mandà a su Presidente de sa Regione, li ammos mandà a s’Assessore, a totus sos Hussizeris e bintzas a sos de su Parlamentu e calih’unu ses detzisu de nos arresponder.

Non cherimus prus promintas ma fattos tzertos”.

