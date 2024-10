Su 16 de Ghennarzu est essiu su Dpcm nobu, e sa Sardinna est posta in zona groga.

Su de esser in zona groga, nos permitit de podet tenner unu pahu ‘e prus de libertade, si pessamus hi medas ateras Regiones de s’Italia sunt in zona aranzu e in zona rubia.

Mancari siemus in zona groga non totu est hussentiu, sunt galu discutende de sas isholas superiores, hussas isholas hi sunt galu serras, e sos pitzoccos sunt ahende sas letziones dae domo hene tenner su permissiu de poder esser in sas classes.

In carchi regione de s’Italia posta in zona groga sos alunnos de sas isholas superiores sunt torraos in sas classes, in Sardinna non si podet, l’at detzisu sa Regione Sarda.

Dae su hi ant detzisu in sos Ufitzios de sa Regione, sas isholas aperint su 1 ‘e Frearzu.

In s’Ishola Ipsia, s’Agrariu , su Nauticu, s’Alberghiera e Sotziu Sanitariu Ianas de Tortolì ant detzisu de aperrere, hene tenner hontu de hantu nau dae sa Regione.

Su preside Gian Battista Usai, at hertziu sighire su Dpcm de su Guvernu Italianu, at mandau una litera a su prefetto de Nugoro po l’abisare hi aperiat sas isholas, e hi ahiat intrare 400 alunnos imbetze de 800.

Su preside at nau. “est una detzisione piha tenende hontu de su dpcm, s’ordinantzia de sa Regione est solu un attu aministrativu”.

