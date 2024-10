Su Paba Frantziscu at autorizzadu su prefetu de sa Cungregatzione pro sas causas de sos santos, su cardinale patadesu Angelo Becciu, a bi la sighire chin sos protzessos de beatificascione chi fint previstos.

De sos chi ant a essere beatificados, duos sunt italianos. Sunt duas feminas, sa Cheja at reconnotu unu miraculu issoro. Edvige Carboni, naschida in Putumaiore (Tattari) su 2 de Maju de su 1880 e morta in Roma su 17 de Frealzu de su 1952; e Benedetta Bianchi Porro, naschida in Dovadola (Forlì-Cesena) s'8 de Austu de su 1936 e morta a Sirmione del Garda (Brescia) su 23 de Giannalzu de su 1964.

Edvige Carboni isteit proclamada Venerabile dae su mantessi Paba su 4 de Maju de su 2017 pro su miraculu de aere sanadu chena ispiegascione peruna s’anca de unu trabagliante in sos annos ‘50. Sas "virtudes eroicas de sa Serva de Deus" isteint reconnotas dae tando. Sa causa de Edvige Carboni parteit in su 1968.