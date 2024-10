Alberto Angela est arrividu deris in Casteddu. Su presentadore televisivu est preparende sa serie noa de su programma “Meraviglie”, inue si faeddat de sos siddados archeologicos e architettonicos de s’Italia intrea. A cantu paret, in su 2019 una puntada de su programma at a essere dedicada a sa Sardigna chin Su Nuraxi de Barumini e sos Gigantes de Mont’e Prama.

In custas dies, in Su Nuraxi, Angela at ojadu sos istudiosos e sos referentes de sa fundascione chi trabagliat pro custu situ de importu mannu pro sa Sardigna.

Cando fit in Casteddu, maicantos giovanos e no solu ant frimmu Angela in sas garreras de sa tzittade pro lu saludare e pro si faghere una foto inpare a isse.

“Meraviglie” est unu trabagliu mannu chi dat valore a sos logos pius bellos de s’Italia, su fatu chi sa Sardigna at a essere una de sas tappas de custu ‘viaggiu’ est istada una notiscia chi at fatu piaghere meda a totu sos sardos