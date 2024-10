In s'aeroportu de Casteddu, occannu, b'at passadu 4 miliones de viaggiadores: est su primadu de s'istoria sua.

Su viaggiadore de 4 miliones est arrividu custu manzanu e at bissu unu premiu prima de partire pro Napoli.

Si narat Alessandro De Nicola, at 42 annos e est un inzenieri de Salerno chi fit trabagliende in Casteddu. At bissu unu bolu pro duas persones pro New York. "Cando m'ant chilcadu appo pensadu chi b'aiat calchi problema chin sos bagaglios, tando appo pensadu a una buglia e poi est arrividu su regalu".

Su premiu bi l'at dadu Gabor Pinna, su presidente de sa Sogear chi gestidi s'aeroportu. Sos numeros de occannu no si fini mai idos ne in Casteddu ne in Sardigna in generale. Resultada unu +12% dae su 2016. Sos bolos chi ant dadu una manu a che pigare sos numeros bai meda sunt prima de tottu sos internatzionales, ma finas sos natzionales ant appidu bonos numeros.

Poi de sa premiatzione de su de 4 miliones de viaggiadores, in s'aeroportu de Elmas b'ant fattu festa chin su Team Sardegna Special Olympics Italia e chin sos piseddos de su Sotziu Culturale Codice Segreto.