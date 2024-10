Est una protesta hi medas biddas de Sardinna sunt hustrintas a faher, oramai cada die arribant lamentelas dae sos sindihos hi herent difender sos diritos de sos paesanos. Husta borta tohat a Stefania Piras, sindihu de Onièri, s’est lamentande poite in sa bidda sua non bi est prus su duttore.

Su sindihu at retziu in whatsapp s’abisu dae su dutore hi rinuntziavat a s’incarrigu, lassande iscuhutzau su postu in s’ambulatoriu e negande a sa zente sa possibilidade de si poder hurare.

Su sindihu at nau: "A oe no ammus tentu dae s’ATS s’abisu de hie potzat esser su dutore hi garantat sa salude de sas pessones de Onièri e de sas biddas accante”.

Stefania Piras in s’ordinatzia hi at iscritu e attu bandire dae sa Comuna no accussentit a sos paesanos suos de si poder irmalavidare, non podent tenner ne huras e ne medihinas e non si podent pihare su Covid.

Non cheret aher abbolotu, ma est un’ abisu po sarbare sa salude de medas pessones.

