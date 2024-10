Una domo at leadu fogu, in Aritzo, a sas 3.30 de custu manzanu. Sas fiamas sunt partidas in una domo de via Marginicola, in localidade "Peld'e Istazu", inue b'istat un omine de 71 annos de Usellus.

Sas fiamas, chi a cantu paret sunt partidas pro imbagliu, ant fattu dannu meda a s'arredamentu e a cantu si b'agattaiat intro de domo. Dannos meda finas in sa cobeltura de sa domo chi fit fatta de linna.

Sa domo, pro seguresa, est istada tancada, mancu sos padronos bi podent pius intrare.

Comente ant pedidu ajudu sunt intervennidos sos pompieris de Sorgono e sos carabineris de Aritzo chi como devent cumprendere pro itte est partidu su fogu.