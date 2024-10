Dae su 15 de Maju, at cumintzare bintzas in Hasteddu, sa bella pessada hi ant tentu sos de Croce Rossa Italiana.

Gratzias a su Gruppo Fs, sighinde unu progettu Europeu, ant a faher sos tampones hontra ‘e su Covid, totus de badas, in intros de s’istatzione ferroviaria.

Hustos test, los ant a faher a innantis de s’ex edicula, in s’oru de sos binarios.

Ant a triballare po cada turnu dae sas 8 a sas 2, unu duttore 2 infermeris, su risurtau de su tampone at a servire bintzas po su Green Pass.

“ Semmus pessande de moere dae una bidda a s’attera po aher sos tampones-at nau su Presidente Regionale de sa Cri sarda, Sergio Piredda-si bi sunt Sindihos, hi potzant esser interessaos a hustu servitziu”.

