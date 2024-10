Hustu manzanu in Hasteddu, sos triballadores de Forestas, imbetzes de gherrare po istuttare sos ohos, ant a gherrare po su postu ‘e triballu.

Su Sindacau de s’Agentzia, su Sardirs, at ammaniau duas protestas hi ahent hustu manzanu a sas 10 in Hasteddu, , in via Roma, sutta de su Hussizu Regionale e s’attera l’ahent in via Lo Frasso, sutta sa Corte dei Conti, po crihare de ottenner hussas promissias hi sunt isettande dae 5 annos.

Est una gherra hi non tenet fine, mancari siat cumintzande s’istiu e b’est su perehulu hi partada s’istajone de sos ohos, prus de 2000 trablladores de Forestas, depent gherrare hontra ‘ hustu sistema sindacale e sunt crihande de tennere unu huntrattu hi dae annos s’agentzia lis est ahend bintzas si non podet , poite sa leze non lu permitidi.

S’annu holau su Hussizu Regionale, abiat ammaniau una leze po sarbare s’istajone de sos ohos, ma husta leze non fudi a nurma e dae su Guvernu l’abiant cuntestà, su 25 de maju de su 2021, dae sa Corte Costitutzionale, l’ant esaminàda e hando a pahas dies, sa leze non at a tenner prus balore.

S’agentzia Regionale, est holande paritzas peleas, sos traballadores sunt frimos dae triballare e depent isettare itte ant a herrer faher dae sa Corte dei Conti, hi at bloccau un’accordu hi abiant tentu in su mese de abrile de su 2021, a pustis hi dae 2 annos urint buscande un’accordu e po prus de 5 annos los ant holaos brigandesi.

Duncas bintzas oh’annu, s’agentzia Forestas si depet histire sos 5000 triballadores hentza huntrattu e at a deper irminimare de s’85% su numeru de sos triballadores po s’istajone de su ohu.

S’isperantzia est hi, in custas protestas hi sunt ammaniande, si buschet s’accordu po poder aher unu huntrattu ‘e triballu a totus hustas pessones hi onz’annu ponent a rischiu sa propria vida po difender s’isula dae sos ohos.

Non b’est tempus de perder, po hommo sas promissias urint solamente fumu, isperemus hi non siet su fumu de sos buscos Sardos , hi semmus rischiande de los bier allutos hentza b’esset zente hi che los potzat istuttare.

